TARANTINO PROGOVORIO O WEINSTEINU: ‘Znao sam dovoljno da učinim nešto, stidim se što nisam ništa poduzeo’

Quand l'affaire Weinstein a éclaté, il avait parlé de «révélations» : le réalisateur Quentin Tarantino, grand ami de Harvey Weinstein, a reconnu avoir été au courant depuis de longues années des agissements du producteur, accusé de harcèlement sexuel et de viols par près de 40 actrices. La réaction de Tarantino, un des cinéastes les plus renommés d'Hollywood et l'un des plus proches de Weinstein, était fortement attendue. «J'en savais suffisamment pour réagir plus que ce que j'ai fait», a reconnu le réalisateur multi-oscarisé de 54 ans, dans une entrevue publiée par le New York Times jeudi. «C'était plus que les rumeurs habituelles, les ragots. Ce n'était pas des "on dit". Je savais qu'il avait fait plusieurs de ces choses», a-t-il également admis. #quentintarantino #tarantino #pulpfiction #harveyweinstein #weinstein #miramax #weinsteincompany #scandale #stopauxviolencesfaitesauxfemmes #hypocrisie #honte #oscar #palmedor #cinema #showbiz

A post shared by @onedayonecrotte on Oct 19, 2017 at 11:34pm PDT