‘TAMO NE ZAKLJUČAVAJU VRATA!’: Bivša hrvatska misica već 10 godina živi u Dubaiju i neke stvari je još uvijek šokiraju

Dina Jelaska Marie je bivša Miss Dalmacije koja već 10 godina živi u Dubaiju. Tamo živi sa suprugom i troje djece.

Splićanka je u braku s bliskim suradnikom šeikove obitelji, a iako joj se sviđa luksuzni život, priznaje da se rijetko vidi sa suprugom koji mora biti dostupan 24 sata dnevno te da baš ne nalazi vremena za sebe jer je zauzeta brigom za djecu, od koje najmlađe još uvijek doji.

Ipak, Dina kaže da najviše voli odlazak na ribolov: ”’Često idemo u ribe pošto volim loviti ribe i takmičimo se tko će ulovit bolju ribu i naravno pobijedim ja, Splićanka. To je moja oaza koja me podsjeća na Split. Često ovdje jedemo, doručkujemo, jer je more blizu i plaža i izgleda kao mala Francuska u Dubaiju. Asocira na dom’, kaže Dina za In Magazin.

Tko radi – ima

Dina kaže da su u Dubaiju izrazito vrijedni ljudi koji preko tjedna stalno rade pa si onda za vikend mogu priuštiti odlazak na Maldive ili uživanje u luksuzu vlastitog grada.



Neobično za naše uvjete je i to što gotovo nitko ne zaključava svoj dom: ‘Ljudi ne zaključavaju kuće, ni aute jer se ne krade. Ljudi imaju red, rad i disciplinu, ali ima onih koji nemaju. Ali, uvjeti rada su im ok. Indijac, koji je siromašan, ovdje priskrbljuje djeci i školu i hranu, ima kuću i stan i auto’, tvrdi Dina.

Dina kaže da je uvijek sanjala podizanje troje djece pa ne misli imati više. Kaže da joj je drago što je ostvarila san, ali da nije bila svjesna koliko je to teško dok nije iskusila.

U Split dolazi često, za Božić, Uskrs i slične praznike. Voljela bi da ju suprug češće prati u Hrvatsku, no jako puno radi. Ipak, Dina kaže da je pravi romantičar i strpljiv te da je i dan danas iznenadi cvijećem te da ne zaboravlja bitne datume.

