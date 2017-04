TALIJANSKA MISICA OTKRILA DETALJE STRAVIČNOG NAPADA BIVŠEG DEČKA: ‘Lice mi je gorjelo, gubila sam vid…’

"No me preocupa si quedaré desfigurada, solo quiero recuperar la vista”: #Exfinalista de #MissItalia tras ser atacada con #ácido por su novio El joven italiano Jorge Edson Tavares defendió este viernes su inocencia ante la justicia de su país por el ataque con ácido contra su expareja, la miss italiana #GessicaNotaro, en uno de los primeros casos de violencia de género sucedidos en Italia en este 2017. Notaro, de 28 años, está ingresada en un hospital de la ciudad italiana de Cesena, donde se recupera de las lesiones sufridas en la cara y en el cuello como consecuencia del ataque de su exnovio, que al parecer le echó ácido a la cara el pasado martes. Los médicos, además, temen que pueda perder la visión del ojo izquierdo, según los medios locales.

