TAJČI JE ZBOG HRABROSTI ZAVRŠILA U ZATVORU: Bivša pop zvijezda danas pomaže zlostavljanim ženama

Tatjana Tajči Cameron kod nas je najpoznatija po svojim pop hitovima iz devedesetih, no u SAD-u je poznata kao prava svetica.

Tajči trenutno vodi svoj talk show ‘Buđenje u Americi’, a osim toga piše i kolumnu za popularni Huffington Post. Sretno je udana za svog najboljeg prijatelja, poduzetnika Matthewa. S mužem i trojicom predivnih sinova živi u Nashvilleu u američkoj saveznoj državi Tennessee, piše Carica.eu.

‘Najznačajnija promjena je to što sam napokon postala hrabra da budem ja i oslobodila se strahova od kritičara i onih kojima sam prije davala pravo da me svojim očekivanjima, definicijama ili mišljenjima određuju, podređuju i umanjuju moju vrijednost’, priča nekadašnja pop zvijezda koja je 1990. s 19 godina osvojila sedmo mjesto na Euroviziji, a nakon dvije godine otputovala u New York, gdje je diplomirala dramu i mjuzikl te održala preko tisuću koncerta diljem SAD-a.

‘Ponosna sam što sam bez straha rekla ‘da’ radu sa ženama koje su preživjele zlostavljanja, trgovinu seksom i ovisnosti o drogi i našla se u zatvoru u ulozi mentorice’, kaže Tajči.



‘Nadahnjuju me hrabre žene koje se ne srame priznati patnje kroz koje su prošle, koje podižu druge žene bez kritiziranja i s puno razumijevanja, koje se ne guraju u prve redove ali koje su uvijek spremne zakoračiti na frontu i pomoći drugima. Nadahnjuje me i istina – autentičnost života. Inspirira me ljepota duše koja je slobodna od strahova i sumnja. Važno mi je živjeti u toj slobodi i autentičnosti’.