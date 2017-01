SVJETSKI MEDIJI RASPISALI SE O NJEZINOM DEKOLTEU: Srpska pjevačica nakon gostovanja u emisiji postala svjetska atrakcija

Večeras mi je telefon zvonio kao poludeo! I dugujem jedno veliko hvala mojim prijateljima, koji su još jednom pokazali koliko me vole i koliko se zaista raduju svakom mom uspehu. Moram malo da se pohvalim. 🙂 Zaista nisam očekivala, ali danas je više od 100 svetskih portala iz Velike Britanije, Turske, Grčke, Norveške i drugih zemalja iz Evrope objavio zaista predivne tekstove o meni i promociji mog albuma "Boginja" u emisiji "Ami G Show". Svakako da sam oduševljena što sam dobila ovako divnu i potpuno neočekivanu podršku, to mi daje neverovatnu snagu i uliva poverenje da sve što radite sa velikom ljubavlju ne može da prođe nezapaženo. Zahvaljujem svetskim medijima na divnim komplimentima, ostala sam bez teksta… 👄👄👄 @dailystar @haberlercom @milliyetcomtr

A photo posted by Milica Pavlovic (@senoritamilica) on Jan 14, 2017 at 2:32pm PST