SVJETSKE ZVIJEZDE U DUBROVNIKU: Piju, napušavaju se, tuku se i zavode pogrešne djevojke

Svjetske zvijezde rado dolaze u Dubrovnik, a nerijetko se događaju incidenti

Holivudski glumac Jamie Foxx je već neko vrijeme u Dubrovniku zbog snimanja filma Robin Hood, a kada se odlučio opustiti uz večeru u jednom dubrovačkom restoranu, naišao je na vrijeđanje i govor mržnje dvojice posjetitelja.



SRAMOTNI INCIDENT U DUBROVNIKU: Policija uhitila dvojac koji je vrijeđao glumca Jamieja Foxxa: ‘Odj***, crn***’

Oni su psovali glumca i vrijeđali ga na rasnoj osnovi, zbog čega ih je osoblje brzo udaljilo iz restorana, a stigla im je i kaznena prijava.

No, nije Foxx jedina zvijezda čiji je posjet Gradu prošao neslavno.

Beyonceon i Jay-Z-jev tjelohranitelj se potukao

Queen Bey i njezin suprug posjetili su Dubrovnik 2009. godine. Slavni par je večerao u restoranu Gil’s, a na izlazu ih je čekala gomila snimatelja i fotografa. S Beyonce i Jayem je bio i njihov osobni čuvar koji je jednog od snimatelja primio za vrat, gurnuo ga i rekao mu da prestane snimati i hodati za njima.

Kada su došli u luku, čuvaru je s desne strane hodao Dragan Banović, vlasnik dubrovačke lokalne televizije, a on mu je, ničim izazvan, prišao, izbio kameru iz ruke i triput ga udario nogom. Ogorčeni Banović tada je stalkom za kameru udario tjelohranitelja koji mu ga je zatim bacio u more.

Jay-Z je pokazao čuvaru da u more baci i snimatelja, a zatim su obojica okupljenima pokazala srednji prst. Tjelohranitelj je usput na lošem, ali razumljivom hrvatskom viknuo: “Mama vam je kurva, pi*** vam materina!”. Slavni par je otišao na jahtu i odmah isplovio iz Dubrovnika.

Woody Harrelson skoro ostao bez glave zbog djevojaka

Glumac je u jednom intervjuu za Playboy ispričao kako ga je uloga u seriji Kafić Uzdravlje spasila od batina tijekom boravka u Dubrovniku. Naime, on se na plaži nabacivao pogrešnim djevojkama pa si ga njihovi dečki željeli prebiti.

“Ti su momci silazili s brda. Bili su najopakiji je*** koje sam ikad vidio, neka vrsta hrvatske džudo-bande ili tako nešto, i zapravo su dolazili dolje da me ubiju jer sam bio s tim superzgodnim curama. Bili su me spremni rastrgati, bilo je napeto za poludjeti. A onda me jedan od tih gadnih momaka prepoznao i na kraju smo otišli zajedno na piće”, ispričao je Woody.

Jiri Menzel i vlasnici restoran

Češki redatelj Jiri Menzel (78) je 2009. godine snimao dokumentarac u Hrvatskoj. Dio njegove ekipe nakratko je zaklonio reklamu restorana Garište, što je razljutilo vlasnike, koji su počeli vikati na članove seta, pišu 24 sata.

Vlasnikova supruga je čak udarila objektiv jedne kamere, a snimatelj joj je vratio udarivši je nogom u stranjicu. Zatim se umiješao vlasnikov sin koji je udario Menzela, koji je čitavo vrijeme pokušavao objasniti da snimaju film i da će biti brzo gotovi.

Kevin Spacey uživao na svoj način

Glumac Kevin Spacey je 2008. godine ‘uhvaćen’ kako cijeli dan puši travu na terasi dubrovačkog hotela Agava.