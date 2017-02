SVI SE ČUDE KAKO IM JE USPJELO: 12 najgorih filmova koji su ikad osvojili Oscara

Oscar je najprestižnija nagrada u filmskoj industriji i ne daje se svakome. S tim na umu, nikome nije jasno kako je ovih 12 nimalo veličanstvenih filmova uopće zaradilo nominaciju, a kamoli zlatni kipić.

Nominaciju za Oscar obično dobivaju filmovi koji su po nečemu izvrsni, no na popisu se znaju naći i oni koji to nimalo ne zaslužuju. Najgore je kada se takvi provuku i osvoje kipić, pogotovo kada se uzme u obzir da katkada genijalni filmovi ostaju bez nagrade jer su bili u konkurenciji s mrvicu ‘genijalnijima’.

Među loše prihvaćenim filmovima na ovogodišnjoj dodjeli prednjače dugoočekivani Odred otpisanih i Putnici koje nije popljuvala samo filmska kritika već i publika.





Trendovi dolaze i prolaze, no neke vrste filmova uvijek budu nagrađene. Tako se, naprimjer, Akademija uvijek trudi nagraditi neki manje poznati film, a uvijek se tu nađe i neki ljigavi film koji je snimljen s namjerom da pobijedi na dodjeli, takozvani ‘mamac za Oscar’. I tu su, naravno, loši filmovi kojima nekako uspije dobiti prestižni kipić za manje važne kategorije, kao što su šminka ili kostimi.

Godine 2008. tako je za najbolju šminku nominiran jedan od najgorih filmova svih vremena, Norbit. Iako nije dobo Oscar, neki podjednako loši su uspjeli u tome i zauvijek su upisani kao ‘najbolji’ po nečemu. Naravno, ničim zasluženo.

Ovo je 12 najgorih takvih po izboru Business Insidera.

1. Harry and the Hendersons (1987.)

Film iz 1987. u kojem obitelj Henderson autom pregazi biće nalik Bigfootu pa ga, misleći da je mrtvo, dovede kući, osvojio je Oscar za najbolju šminku. No, malo tko će se složiti s vama budete li tvrdili da je to bilo zasluženo jer je ona bila loša čak i za osamdesete.

2. Kako je Grinch ukrao Božić (How the Grinch Stole Chrstmas, 2000.)

Oscar za najbolju šminku zaista može otići vrlo, vrlo lošem filmu, a Grinch je najbolji primjer za to. Ne vole ga čak ni djeca.

3. Pearl Harbor (2001.)

Iako mnogima kane suza na sam spomen ovog filma, većina se ipak slaže da on nije dobar. Nimalo. Neki ga čak smatraju uvredljivim za američku povijest. No, ipak mu je uspjelo osvojiti Oscar, i to za najbolju montažu zvuka.

4. Fatalna nesreća (Crash, 2004.)

Ovaj nimalo dobar film ne samo da je osvojio Oscar, već je osvojio tri. Jednostavno je imao sve što je trebao imati da bi osvojio prestižnu nagradu, i osvojio je, usprkos tome što je proglašen ‘najgorim filmom desetljeća’ (The Atlantic, 2009.). Naime, nitko nije želio dopustiti da film koji šalje snažnu poruku o tome kako je rasizam loš ne dobije nagradu. Nagrađen je za najbolji film, najbolji scenarij i najbolju montažu.

5. Avatar (2009.)

Avatar je osvojio Oscare za najbolju scenografiju, najbolju fotografiju i najbolje specijalne efekte, usprkos tome što je prepredugačak i neodoljivo podsjeća na Pocahontas, samo u svemiru.

6. Priča o prvaku (The Blind Side, 2009.)

Uloga u ovom, valjda najljigavijem filmu svih vremena, donijela je prvi Oscar Sandri Bullock za glavnu žensku ulogu. Njena gluma je bila sasvim dobra, no ubila je ljude u pojam svojim iritantnim naglaskom, a dijalozi su bili prazne floskule. S obzirom na to da je 2009. bila poprilično loša po pitanju filmova, Priča o prvaku je bila nominirana i za najbolji film. Srećom, bez uspjeha.

7. Wolfman (2010.)

Ovaj je film trebao biti zastrašujuć, ali nije. Ipak, uspio je dobiti Oscar za najbolju šminku. Ako ste mazohist, pokušajte ga pogledati i dokučiti zašto.

8. Umjetnik (Artist, 2011.)

Sjećate li se filma Umjetnik? Vjerojatno ne, i to s razlogom. Riječ je o francuskom nijemom filmu koji je bio nepoznat dok nije dobio čak deset nominacija za nagradu Akademije. Osvojio je čak pet: za najbolji film, najboljeg glumca, najboljeg redatelja, najbolji scenarij i najbolju kostimografiju.

9. Jadnici (Les Miserables, 2012.)

Ovaj je film imao jako dobre predispozicije da osvoji Oscar, kao što je odlična glumačka postava i činjenica da su sve izvedbe snimljene uživo, što inače nije običaj. Ipak, film nije dobar, a svejedno je osvojio Oscare za najbolju sporednu glumicu (anne Hathaway), najbolju montažu zvuka te najbolju šminku i fizuru.

10. Veliki Gatsby (The Great Gatsby, 2013.)

Ovaj je film imao sve, no mnogi se slažu da nije ni upola dobar kao što je obećano u foršpanu. Ipak, vjerojatno je zavrijedio nagrade koje je osvojio: za najbolju produkciju i najbolje kostime.

11. Gravitacija (Gravity, 2013.)

Film nije loš, ali je jako precijenjen. Vizualno je genijalan, ali to je više-manje to. Mnogi se slažu da Bullock nije zaslužila nagradu za najbolju glumicu te da bi bilo nepošteno dati mu nagradu za najbolji film, koja je ipak otišla (zasluženo) filmu 12 godina ropstva.

12. Birdman (2014.)

Film koji je više-manje muška verzija Crnog labuda je osvojio nagrade za najbolji film, najboljeg redatelja, najbolji originalni scenarij i najbolju kinematografiju, odnosno najmanje tri nagrade previše.