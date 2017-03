‘SVI ME ČUDNO I ZGROŽENO GLEDAJU’: Nives zabrinula fanove fotografijom velike masnice ispod oka

I tako,osim što si ružan s masnicom na oku, puno gore je što ljudima moraš objašnjavati da te nitko nije istukao i svi te čudno i zgroženo gledaju. Znam da je manje zanimljivo, ali samo sam pala u nesvijest zbog nedostatka željeza i prevelikog fizičkog napora. Uskoro sam ko nova 😊

