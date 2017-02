‘SVE BI REDOM BJEŽALE OD MENE’: Ivan Pernar požalio se na ljubavne probleme s curama iz mladosti

Ivan Pernar na Facebooku je progovorio o svojim ljubavnim problemima iz mladosti.

Svi su se u mladosti susreli s ljubavnim problemima, a to nije izbjegao ni saborski zastupnik Ivan Pernar. On je na svom Facebook profilu opisao probleme koje je u mladosti doživljavao kada se hrabro upucavao djevojkama.

“Nikada neću zaboravit kad sam kao mladi dečko rekao djevojkama kada bi ih upoznavao da imam sina, sve bi redom bježale od mene.



I onda, jednom sam u nekom punk klubu upoznao jednu mladu djevojku, izašli smo par puta van, bila je to idila i onda sam joj rekao, “znaš, imam sina”, na što je ona poludila i pitala me zašto joj to nisam ranije rekao. “Nisi me pitala”, rekao sam joj. Odmah me ostavila.

Tada sam shvatio da me sin zapravo čuvao od svih sebičnih osoba i nikada ga kasnije nisam skrivao. Na kraju krajeva, kako biti s nekim tko te ne voli onakvog kakav ti jesi. Čemu laganje i gluma da bi bio s nekim tko te ne voli”, napisao je Pernar na svom Facebooku, a status je prikupio 2500 lajkova.

Riječ je o 11-godišnjem dječaku kojeg je Pernar dobio s Nijemicom Friederike koju je upoznao tijekom ljetovanja na Cavtatu.