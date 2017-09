‘SVATKO NORMALAN BI IH TUŽIO’: Milan Kojić podnio dvije tužbe za klevetu protiv Severine i njenog odvjetnika

Srpski biznismen Milan Popović podnio je dvije tužbe za klevetu protiv bivše supruge Severine Kojić i njenog odvjetnika.

Popović je tužio Severinu Kojić i njenog odvjetnika Darija Budimira zbog niza kleveta koje su naveli u žalbi na privremenu mjeru kojom je biznismen dobio podjeljeno vrijeme sa Severinom za skrbništvo o njihovom sinu Aleksandru. Također, Popović je uputio još jednu tužbu Severini, zbog intervjua u kojem je, tvrdi, iznjela brojne neistinite navode.

Kada je Milanu Popoviću sud odredio privremenu mjeru kojom je stekao pravo da njihov sin Aleksandar pola vremena provodi s njim, a pola sa majkom, Severinin pravni zastupnik napisao je žalbu. U žabi je navedeno da je Severina izgubila dijete zbog stresnih okolnosti izazvih nizom postupaka kojima je izložena zbog Milanove odmazde, potom da je Popović protupravno oduzimao dijete i odbijao ga vratiti majci. Severinin odvjetnik tvrdio je i da je Popović postavljao lažne medicinske dijagnoze djetetu i podnosio krivotvorene liječničke nalaze. U nizu navoda, stoji i da je biznismen naručio ilegalno praćenje Severine i njihovog sina.

Svatko normalan bi ih tužio

Zbog brojnih napada kako iz osvete zasipa Severinu tužbama. Popović je za Telegraf razjasnio o čemu se radi.

“Majka opet od sebe čini žrtvu i svjesno pokušava mene prokazati kao nekoga tko se bespošteno sudi, a da pritom ne otkriva detalje zašto su tužbe podnesene. Svatko normalan bi na mom mjestu podnio tužbu za to što su ona i njen odvjetnik napravili. Obzirom na to da on piše žalbu zastupajući nju, morao sam uključiti i nju pošto se pretpostavlja da su te neistinite tvrdnje informacije koje mu je ona dala ” ističe Popović.

U drugoj privatnoj tužbi optužio je Severinu za klevetu zbog svega što je rekla u gostovanju na RTL televiziji, također neposredno nakon što mu je sud dodijelio više vremena sa sinom. U tužbi su navedene Severinine tvrdnje “…tada je prijetio da će mi zagorčati život i da će u medijima pričati o meni”, “Rekao mi je da će mi uzeti dijete i, da smo u Americi, da bi me zgazio”, “On je otišao toliko daleko da je donio lažni nalaz da mi je dijete anoreksično”, i mnoge druge.

“Morao sam podnijeti tužbu jer je ta kleveta iznesena pred milijunima ljudi, a znam da nisam kriv” objasnio je Milan i dodao:

“Očekujem da tuženi budu osuđeni za klevetu i da im bude naloženo da mi se javno ispričaju za iznošenje tih neistina”.