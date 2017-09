SVAKA IMA POSEBNO ZNAČENJE: Angelina Jolie pokazala gola leđa i podsjetila da ima čak 20 tetovaža

Glumica rijetko pokazuje svoje tetovaže kojima je prekrila velik dio tijela. Svaka ima neko posebno značenje.

Angelina Jolie na svom tijelu ima mnoštvo tetovaža, no najčešće ih skriva odjećom ili šminkom, posebice kada obavlja svoje dužnosti kao UN-ov ambasadorica.

No, prošlog je tjedan na premijeri svog filma Prvo su mi ubili oca (First They Killed My Father) u New Yorku imala haljinu otvorenih leđa i podsjetila javnost da ima čak 20 tetovaža.





Tri najveće tetovaže na leđima Jolie je dala napraviti prošle godine: staru budističku mantru na desnom ramenu, hram na sredini leđa i, ispod njega, znak poznat kao yantra za koji se vjeruje da donosi sreću. Napravio ih joj je bivši budustički redovnik koji je zbog toga doletio u Kambodžu gdje je snimala film.

Ironično, napravila ih je samo nekoliko mjeseci prije razvoda od Brada Pitta, koji se tom prilikom također tetovirao, istom tintom, ne bi li se sada bivši supružnici još dublje povezali.

Ispod njih, Jolie ima tetovažu rešetke s četirima elementima: zemljom, vodom, vjetrom i vatrom.

Tetovaža koju ima na lijevom ramenu posvećena je njenom sinu Maddoxu, kojeg je posvojila u Kambodži.

Na vratu ima gotičkim slovima tetovirano Know Your Rights, naslov pjesme njene omiljene grupe, Clash.

Glumica je 2009. na desnoj podlaktici dala tetovirati natpis na arapskom pismu, te još jedan 2013., nedugo nakon što je bila na dvostrukoj mastektomiji nakon što su pretrage pokazale da ima velike šanse da dobije rak dojke.

Jedna od najzanimljivijih Jolieinih tetovaža jest ona s koordinatama mjesta rođenja njene djece i Brada Pitta.