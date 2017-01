SUZA SUZU STIŽE: Evo zašto se Snježana Mehun rasplakala na Sljemenu

-16 C Nocno skijanje?! 😱❄️❄️❄️ 🤐🎿Ovaj put losa ideja odledjujem se vec 20 min na radijatoru, ne sjecam se kada sam zadnji put plakala(ono ne u sebi ves suze teku…💦😿)na sedeznici ! Moje uvertira u skijanje koja uvijek pocinjena na voljenom Sljemenu ovaj put nije po mene dobro zavrsila! #jeti #skilovers #frozen -#itscoldoutside #anticomercial #sljeme #snjeznakraljica #snjeska #nomakeupjusttears #shameonme

A photo posted by Snjezana Mehun (@snjezanamehun) on Jan 10, 2017 at 12:01pm PST