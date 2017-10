HOLIVUDSKOG SERIJSKOG ZLOSTAVLJAČA OSTAVILA ŽENA: Weinstein spakirao stvari i otišao u Europu na liječenje ovisnosti o seksu

Georgina Chapman, supruga Harveya Weinsteina, objavila je da ga ostavlja nakon što se javio velik broj žena koje tvrde das ih je Weinstein seksualno zlostavljao.

‘Srce mi se slama zbog svih žena koje su pretrpjele ogromnu bol zbog ovih neoprostivih djela. Zbog toga sam odlučila napustiti muža’, rekla je za People i dodala da je sada njezin prioritet briga za djecu te je zamolila medije da poštuju njezinu privatnost, piše Daily Mail.

Otputovao u Europu na liječenje

Istovremeno kad je Champan objavila da ga napušta, Weinstein je privatnim letom otputovao u Europu. Tamo će pohađati terapiju za ovisnost o seksu i probleme u ponašanju. Otići će u ustanovu u kojoj će i živjeti, a nada se da će se tamo izliječiti i nakon toga vratiti u SAD.

Kako piše TMZ, on je, nakon kaosa koji ga je ovog tjedna zadesio, iznenađujuće smiren.

‘U nekim trenucima pukne, no većinom je prilično smiren’, rekao je njemu blizak izvor.

Chapman (41) i Weinstein (65) upoznali su se 2003. i vjenčali se četiri godine kasnije. Imaju dvoje djece, sedmogodišnju Indiu Pearl i 4-godišnjeg Dashiella Maxa Roberta.

Chapman je i suosnivačica visoke ženske modne linije Marchesa, a neki izvori kažu da je vodila žestoku borbu da spasi svoj brand od lošeg glasa nakon optužbi protiv njezina supruga.

No to što je napustila muža moglo bi joj stvoriti nove probleme. Jedan je izvor rekao za People da se boji da će njezin posao sada propasti bez Weinsteinove pomoći, upravo zato što je on taj koji je imao pristup najvećim holivudskim zvijezdama koje su njezinu modnu liniju nosile u javnosti. Sada neki tvrde da niti jedna zvijezda više neće htjeti nositi taj brend.

Više holivudskih glumica bile su Weinsteinove žrtve

Podsjetimo, svijet je ovih dana potresla vijest da je slavni holivudski producent posljednjih 30 godina seksualno zlostavljao mlade zaposlenice i glumice. Čitavu priču otkrio je New York Times, a glavni izvor mu je bio memorandum bivše Weinsteinove zaposlenice, Lauren O’Connor, koji je poslala direktorima kompanije i počela odmotavati klupko tajni. Optužbe su se gomilale tijekom godina i sve više glumica optužuje ga zlostavljanje, a posljednje u nizu su Gwyneth Paltrow i Angelina Jolie. Tu su bile i Meryl Streep, Judi Dench, Kate Winslet, Ashley Judd i mnoge druge.

Deseci Weinsteinovih zaposlenika, i bivših i sadašnjih, su priznali da su znali za njegovo neumjesno ponašanje, no tek se nekolicina rekla da se suočila s njim po tom pitanju.

Naime, Weinstein je forsirao da se o tome šuti – svi su zaposlenici morali potpisati ugovore u kojima pristaju da neće govoriti ništa o tvrtki ili njenim vođama, a što bi moglo naškoditi poslovnoj reputaciji njih ili tvrtke. Većina je žena koja se nagodila s Weinsteinom pristala na to da više ne govori o tome što se dogodilo.

