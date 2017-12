SUPRUGA BIVŠEG NOGOMETAŠA DINAMA OTKRILA SRETNU VIJEST: ‘Ne mogu više tajiti, Junior i ja ćemo dobiti bebu!’

No puedo aguantar más con este secreto! 🙀Yo y mi pequeño @juniorfernandescl vamos a tener un BEBÉ 🤰👼🏼 Estoy tan feliz con esta noticia que no hay palabras con cuáles les puedo explicar lo feliz que estoy 🤗 Este fue el regalo más lindo que nunca tuve para una navidad ❤ Gracias mi amor por hacerla la mujer más feliz en el mundo. Se que serás un padre increíble 😍💪🏾 2017✨Fue un año increíble y lleno de cosas hermosas 2018 te espero con muchas hacías.!! 🤱🏼#pregnant #pregnancy #love #2017 #baby #happiness #daddy #and #mommytobe #lovemylife #happy

