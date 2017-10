SUMNJA SE NA ‘CRNI ČARTER’: Na setu ‘Mamme Mije’ pretresena jahta, umiješan je i jedan srpski političar

Lučka kapetanija je zabranila plovidbu luksuznom gliseru na kojem se zabavljala filmska ekipa Mamme mije. Vlasnik broda je srpski političar Čedomir Jovanović.

Ekipa filma Mamma Mia! Here We Go Again je slobodno vrijeme provodila ploveći morem oko Visa, na kojem se mjuzikl snima, no čini se da je njihovoj zabavi došao kraj.

Naime, viška Lučka kapetanije je navodno zaprimila dojavu da je luksuzni gliser na kojem se ekipa zabavljala nezakonito korišten pa ga inspektori istražuju pod sumnjom da je riječ o ‘crnom čarteru’, pišu 24 sata.

Dotični gumenjak, koji plovi pod zastavom jedne otočne države, u vlasništvu je Čedomira Jovanovića, poznatog po tituli najzgodnijeg srpskog političara.



“Zamolili su me mogu li snimiti neku scenu zbog čega su, rekli su mi, postavili kameru na moje plovilo. No, o istrazi ne znam ništa”, rekao je Jovanović za 24 sata.

‘Crni čarter’ je termin za ilegalno iznajmljivanje brodova, pri čemu putnici najam plaćaju isključivo vlasniku plovila odnosno ne plaćaju boravišne pristojbe ni porez.