SUKOB HANE HADŽIAVDAGIĆ I LUCIJE LUGOMER NIJE GOTOV: ‘Hana me blokirala na svim društvenim mrežama’

From Seaside with Love ❤️ I want to say welcome to my new followers! 😘Mwah! Sto mislite koliko kosta ovaj badic? … 50kn! – yep! Da za apsolutno divan badic i 50kuna bjezim od prugica? Hoce li me to sto smatraju da prugice povecavaju tijelo za barem 2 do 3 konfekcijska broja i sto se tudja misljenja mogu igrati s mojim stajalistem obvezati na to da zauvijek bjezim od njih kao da su iz pakla izasle? – APSOLUTNO – NE! #VOLIMOPRUGICE Dapace, mislim da mi je ovo jedan od najdrazih badica u kolekciji.♥️ Posebno HVALA @heracleazagreb na mom personaliziranom sesiru s mojim imenom 'Lucianna' te ako im se javite s mojim imenom dobivate popust od 10% !!! 👌- a popuste volimo do neba i nazad😄 Ovo je moje prvo ljeto nakon 18godina da sam stavila na sebe jednodjelni badic. 👌 Iako su jednodjelni badici i dalje za mene vise stvar ljepote izgleda nego prakticnosti znam da su za mnoge od Vas jedini prihvatljiv izbor. Postujem i zaljubih se! Hvala Vam sto ste i Vi meni otvorile oci za jednodjelnim badicima. A ima ih jos dosta… To be continued! • • • • • If you want to collaborate with me, send me dm. • #modeling #love #style #bodypositive #seaside #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #ashleygraham #bikini #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #newface #selfesteem #confidence #followforfollow

A post shared by Lucija Lugomer (@lusiluer_plussizemodel) on Jul 15, 2017 at 11:24am PDT