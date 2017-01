ŠTO ĆE REĆI SEVERINA? Milan Popović priznao da će dobiti drugo dijete

Milan Popović progovorio je o svom odnosu s bivšom partnericom Severinom, ali i potvrdio glasine da će uskoro dobiti drugo dijete.

Srpski kralj bakra Milan Popović domaćoj je javnosti postao poznat zbog svoje veze sa slavnom pjevačicom Severinom, s kojom je dobio i sina Aleksandra.

Severina i njezin bivši partner danas se povlače po sudovima, a on je u razgovoru za srpski Blic otkrio sve o odnosu s Aleksandrom i Severinom, ali i potvrdio glasine da će uskoro dobiti drugo dijete.

“Moje su tužbe usmjerene isključivo na zaštitu privatnosti Aleksandra i omogućavanje da Aleksandar odrasta uz oba roditelja. Želim da Aleksandar odrasta u ljubavi i za to se zalažem na sve moguće načine”, rekao je Milan Popović za Blic.

Otkrio je i da se on i njegova bivša partnerica jako rijetko čuju, a tužio ju je jer smatra da zanemaruje njihovo dijete.

“Sa Severinom vrlo rijetko komuniciram, vrlo rijetko je viđam u prisustvu Aleksandra. Tako da nemam dovoljno informacija da odgovorim na pitanje je li on svjestan odnosa svojih roditelja. Aleksandar sve češće izražava nezadovoljstvo činjenicom da ne može biti sa mnom svaki put kad on to poželi, ne može se čuti telefonom sa mnom kada on to poželi, tako da pretpostavljam da utjecaj postoji. Postoji jako mnogo činjenica koje ukazuju na to da Severina zanemaruje dijete, međutim budući da je to proces koji je u toku, ne mogu više govoriti o tome”, rekao je.

Konačno je potvrdio i navode medija iz regije da će uskoro dobiti prinovu.

“To je istina i jako sam sretan zbog toga”, rekao je Popović sa osmijehom na licu.

