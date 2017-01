STIGAO ANTUN: Pjevačica Pamela Ramljak rodila je svoje prvo dijete

Kažu mame jedna od najboljih stvari za male anđele 😍. Moj nećak nije htio van iz ove ljuljajuće ležaljke a ja sam se pitala jel prave i za odrasle, sad bi mi baš dobro došla :) Hvala Baby Björn ❤ Možete je pronaći u @annikababy online shopu 💙👶💕 #annikababyshop #babybjörn #babyroom #babyassesories #babyležaljka #lumababyworld

A photo posted by Pamela Ramljak (@pamelaramljak) on Nov 18, 2016 at 5:28am PST