SRPSKI PJEVAČI ZARATILI ZBOG BALAŠEVIĆA: ‘Da ti nalupam šamarčine, picopevcu neodređenog spola?’

Srpski pjevači Filip Mitrović i Stefan Đurić Rasta zaratili su zbog Đorđa Balaševića.

Kako piše srpski B92, Rasta je komentirao nastup jednog natjecatelja u glazbenom showu i pritom izjavio da ne voli Balaševićeve pjesme jer su ‘niti muzika, niti rap’, na što mu je Mitrović odgovorio da je to najdebilnija izjava koju je čuo.



Budući da je to objavio na svom Facebook profilu, pjevač je ubrzo dobio prijeteću poruku od Raste: “A je li ok da ti nalupam šamarčine, picopevcu još uvijek neodređenog spola. Šuti i budi to što jesi, mali i nebitan.”

“Mislim da bi mi mali trebali slati poruke mira i da bismo prije svega trebali biti pristojni”, prokomentirao je Mitrović Rastinu prozivku.