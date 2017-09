SRPSKI PJEVAČ PRETUKAO SUPRUGU PA JOŠ PRIJETI NA FACEBOOKU: Aca Lukas izgovorio svašta i pokazao pravo lice

Nakon što je njegova supruga Sonja Vuksanović završila u bolnici i prijavila ga policiji zbog nasilja, Aca Lukas napisao je status na Facebooku kojim je vrijeđa i najavljuje krvavu borbu za njihovo dijete.

Srpski mediji jučer su pisali da je Aca napao suprugu koja je završila na hitnoj: ‘Lukas je izgubio kontrolu i nasrnuo na Sonju. On ju je toliko udarao da je izgubila svijest. Od siline udaraca pozlilo joj je i završila je u bolnici’.

Na Facebooku je nakon toga izvrijeđao suprugu, nazvao je ‘prijateljicom noći’, rekao da je loša kopija Adriane Lime s kojom zajedničko ima samo lim u glavi te je obećao da će iznijeti sav njezin prljavi veš u javnost.

U statusu na Facebooku, koji je za sada skupio preko 4.600 lajkova, napisao je: ‘Od govna sam htio napraviti pitu. Ali sam pretjerao. Napravio sam monstruma. Prodavačice jeftine robe s Kapali čaršije, ne možeš mi uzeti više novca, i ovo je puno za tvoj kapacitet! Možeš mi namještati do mile volje. Pokaži nam te ozljede, sramoto jedna, majko našeg djeteta, pipnuo te nisam! Rekao sam ti da te loše uči tvoj guru, bolesni peder Nemanja Pajić! Bilo me sram zbog jadnog djeteta. Ove godine, reći kakav si ti monstrum! Ali sada je dosta! Sada će svi znati tko je ‘Sonja Vu’ ! Pokondirena tikva, loš pokušaj Adriane Lime! Od Adriane Lime jedino imaš lim umjesto mozga! Sramoto! Počinje borba za Viktoriju! Javno ti dajem do znanja da ću se truditi svim silama da ti oduzmem dijete, a ti dobro znaš koliko razloga za to ima! Prijateljice noći! Meni si našla namještati? Sram te bilo! Sada se dobro drži! Jer sve što ću o tebi iznijeti, a ti znaš što je to, neće biti ni malo ugodno! Fuj!’



