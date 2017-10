SRPSKA GLUMICA OSUĐENA NA 30 GODINA ZATVORA: Sasjekla majku i baku sjekiricom za meso: ‘To je moj križ’

Napokon je donesena presuda u slučaju glumice Teodore Viktorović koja je brutalno ubila svoje majku i baku sjekiricom za meso.

Srpska glumica Teodora Viktorović (41) je osuđena na 30 godina zatvora za brutalno ubojstvo majke i bake koje je počinila u ožujku 2015. godine, piše Blic.

Sud joj je također produljio pritvor u kojem se nalazi od uhićenja koje je uslijedilo odmah nakon počinjenja zločina.

Riječ je o prvostupanjskoj presudi tako da i tužiteljstvo i obrana imaju pravo žalbe.



Ubila ih sjekiricom za meso

Ubojstvo koje je počinila Viktorović je jedno od najbrutalnijih koje se dogodilo posljednjih nekoliko godina u Beogradu, pišu srpski mediji.

Todorović je ubila majku i baku u njihovu stanu na Vračaru. U stanu je bio i glumičin nevjenčani suprug Borislav Stamenkov, koji je pušten nakon što je potvrđeno da nije sudjelovao u zločinu.

Policijska je istraga pokazala da je Teodora sjekiricom za meso ubila majku Ljiljanu (61) i baku Ivanku Đukić (90). Nakon svađe s majkom, koju je nehotice probudila dok je spremala hranu za svoje dijete, glumica je uzela sjekiricu i zadala joj nekoliko udaraca, a zatim napala i baku koja je bila u drugoj prostoriji i nije sudjelovala u svađi.

“One su uvijek dulje spavale i ja sam morala bebi zagrijati mlijeko. Tiho sam prolazila kroz dnevnu sobu, međutim, zakačila sam slučajno majku. Ona me je pitala: ‘Što me budiš’. Odgovorila sam da grijem bebi mlijeko, a ona mi je rekla: ‘Baš me briga za tebe i za tvoje dijete’. Tada mi je puklo”, ispričala je Viktorović 2015. godine.

Pitanje uračunljivosti

Suđenje je trajalo 31 mjesec, no trajalo bi kraće da je Viktorović ostala pri svojoj prvoj izjavi, kada je policiji priznala zločin. Kasnije je, pak, tvrdila da se ne sjeća samog ubojstva.

Najveći problem tijekom suđenja je bilo pitanje glumičine uračunljivosti. Naime, dva su vještačenja donijela dva različita rezultata. Pred sudom su izneseni dokazi da je glumica bila ovisnica o narkoticima, od čega se nekoliko puta bezuspješno liječila. No, sudski su vještaci kasnije utvrdili i da je alkoholičarka.

U trenutku počinjenja zločina je bila pod utjecajem i alkohola i droge, zbog čega joj je bila smanjena uračunljivost.

Tužiteljstvo je unatoč tome tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina, no obrana je tvrdila da je bila riječ o ubojstvu na mah.

Glumica se u suzama pokajala za zločin.

“Ispričavam se svima koje sam povrijedila, ali na kraju ću ipak ja najviše patiti. To je križ koji ću nositi. Bijesna sam na sebe, samo želim što prije biti sa svojim mužem i djecom”, rekla je Viktorović na sudu.