‘SRETAN SAM, NE KAJEM SE NI ZBOG ČEGA’: Bivši dečko srpske košarkašice progovorio o skandalu koji je potresao regiju

Bivši dečko srpske košarkašice, koja ga je optužila za premlaćivanje, javno je progovorio o cijelom slučaju koji je potresao regiju.

Srpska košarkašica Milica Dabović prije nekoliko je dana prijavila policiji svog bivšeg dečka Šimu Šiklića zbog navodnog premlaćivanja. On se od tada nije oglašavao, no sada je konačno progovorio u ‘Ami G showu’ kod Ognjena Amidžića.

“Optužen sam za ugrožavanje sigurnosti. Da smo bili u službenoj vezi, to bi bilo obiteljsko nasilje. Otišla je na policiju i optužila me da sam je premlaćivao godinu dana. Vidi joj se samo jedna modrica, ali ako je to premlaćivanje ok”, rekao je Šiklić, piše Blic.

Košarkašica ga je optužila i da joj je ukrao automobil i novac, no on to demantira.

“To su sve nebuloze i notorne laži. Većina mojih prijatelja je upoznata s našim odnosom i znaju kakav sam ja prema njoj. Držao sam je kao malo vode na dlanu, oni su šokirani ovime što ona iznosi”, rekao je bivši hrvatski rukometaš.

Nakon što su protiv njega iznesene optužbe, Šiklić je bio spreman otići u pritvor te je dobrovoljno otišao u policijsku postaju. “Nisu me pritvorili jer nisu imali zbog čega. Nisam htio bježati jer nisam ništa skrivio. Sretan sam, ne kajem se ni zbog čega. Sve je napravljeno u zdravom razumu i nemam se zbog čega kajati”, rekao je Šiklić, kojeg srpski mediji povezuju sa starletom Sorajom Vučelić, koju se smatra krivom za ljubomorne ispade srpske košarkašice.