‘SREST ĆEMO SE OPET U NEKOM LJEPŠEM SVIJETU’: Mirta Šurjak dirljivom se porukom oprostila od poginulog prijatelja

Jutros u 5 u nebo je otišao naš prijatelj Frane Žuvela.Njegov Hvar tuguje,zavijen u crno.Nije to danas naš sunčani Hvar,jer sunca jedne mlade duše više nema.Samo je nebo bogatije za jednog anđela.Svi koji smo te poznavali pamtit cemo tvoj osmijeh,iskren i djetinje čist baš kakva je bila i tvoja duša.Adio,prijatelju naš,ovo nije zbogom,nego doviđenja.jer srest cemo se opet svi u nekom ljepšem i sretnijem svijetu,gdje tvoj je novi nebeski dom.Počivao u miru Božjem🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😓😓😓

