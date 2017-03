SRBI ODBIJAJU ULOGE U ‘GENERALU’ I ZA TISUĆE EURA: ‘Što će mi 5000 eura ako sutra ne mogu sebe pogledati u oči?’

O hrvatskom filmu ‘General’ Antuna Vrdoljaka bruji i čitava Srbija.

Srpski mediji tako su se raspisali o filmu o Anti Gotovini, a pišu kako je u Hrvatskoj teško pronaći glumce koji bi glumili ‘četnike’, dok njihovi glumci odbijaju uloge u tom filmu čak i za velike svote novca.

“Hrvati ne žele obući srpsku uniformu, a srpski glumci neće glumiti u filmu o Gotovini ni za tisuću eura po danu snimanja”, piše B92, koji također prenosi i izjavu glumca Mihaila Loptoševića, koji je dobio poziv da se pojavi u filmu: “Naši glumci ne žele sudjelovati u tom filmu. U ovom našem porobljenom životu to je prvi dokaz slobode. Sloboda nije kad nešto hoćeš i možeš nego kad nešto nećeš. Što znači i da je pet tisuća eura ako ti sutra ne možeš sam sa sobom normalno porazgovarati? Nema se tu što prigovoriti. Oni se bave pokušajem da svoju povijest učine ljepšom i opravdanijom za sebe. Nema veze što je to najveći srpski egzodus, ljudi se bore za svoje. To što se hrvatski glumci i redatelji trude svoju zemlju predstaviti najbolje što mogu je samo za poštovanje.”



Ovo je komentirao i redatelj Antun Vrdoljak za emisiju ‘150 minuta’: “Savršeno me ne zanima. To nije film u Srbiji, nego film u Hrvatskoj.”