ŠPIČEK ODBIO JELO JER GA SMATRA SVETOGRĐEM, OGORČENI PAŽANIN POLUDIO: ‘Nemojte me trovati!’

Nakon što je početkom ovog tjedna jedan natjecateljski par showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ nagradio desetkom, splitski chef i član žirija Ivan Pažanin večeras će biti ogorčen jednim tanjurom koji je žiri dobio na kušanje.

Bit današnjeg zadatka popularnog gastro showa je natjerati natjecatelje da budu maštoviti i kreativni. Osam parova treba izabrati jednu od osam ponuđenih namirnica koja će biti temelj njihovog današnjeg jela. U ponudi su stakleni rezanci, kokosovo ulje, čokolada, vino, mango, pasata od rajčica, vrganji i svježi sir. Od svih navedenih mogu se napraviti ukusna jela dostojna restoranskih jelovnika, no jedan će par uspjeti napraviti tanjur kojeg će se itekako posramiti.

„Gledajte to ovako, kada vi donesete na kušanje svinjetinu s ovako slatkim umakom, to je zločin. Zamislite da ja vas natjeram da ovo pojedete! Ovo je katastrofa, nema više nikakvog opravdanja. Nemojte kemijati s hranom, nemojte me trovati! Nije smiješno…“, izjavit će večeras Ivan nakon što će na stol dobiti jelo neobičnog spoja namirnica. I dok će on pokušavati doći k sebi, Tomislav Špiček odbit će kušati cijelo jelo jer ga smatra svetogrđem.



„Nama u žiriju nije posao da nas netko truje i ne moramo sva jela probati. I mi i kandidati moramo naći zajednički jezik. Mi moramo prepoznati njihovu želju i htijenje za kuhanjem. I na nama je da im pokažemo kako kuhati. Ako je problem u kandidatima, trebaju napustiti show“, reći će ljutit Ivan prije nego li na kuhači počasti ‘kreativan’ par – jedinicom!

Koja četiri najlošija para će se boriti za opstanak u showu? Doznat ćemo večeras u 21:10 na RTL-u, u novoj epizodi kulinarskog showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’.