‘SPAVALA BI S NJIM DA NAS NIJE ZAUSTAVILA POLICIJA’: Waynea Rooneya je zavela sponzoruša bujnih grudi koja je na internetu tražila ‘taticu’

Brineta koja je provela noć sa Wayneom Rooneyem, prije nego li je engleska nogometna zvijezda uhićena zbog vožnje u pijanom stanju, ustvari je sponzoruša koja se prijavila na internetsku stranicu kako bi pronašla “taticu” koji će joj plaćati 6.000 funti mjesečno.

Samohrana majka Laura Simpson (29) na internetskoj stranici Seeking Arrangement opisuje se kao “lutka s mnogo vremena za zabavu”, a za Daily Mail je otkrila kako bi spavala sa slavnim nogometašem da ih u tome nije spriječila policija.

“Oboje smo bili za to sve do trenutka kad su nas zaustavili, a Waynea uhitili zbog pijane vožnje. To je uništilo večer”, rekla je Simpson koja se na spomenutu stranicu za pronalaženje starijih muškaraca prijavila svega dva tjedna prije večeri s Rooneyem.





Noć je prekinuta nakon što je policija u ranojutarnjim satima petka zaustavila pijanog nogometaša za volanom njezinog VW Beetle dok ju je vozio kući.

Nakon što je informacija o njezinoj noći s nogometašem procurila u javnost, Simpson je dobila prijetnje putem poruka.

“Nemoj se usuditi prodati priču novinama. Znaš što će se dogoditi. Ne treba mu još više sranja”, navodno je pisalo u poruci nepoznatog pošiljatelja.

Tijekom zajedničke večeri Simpson je popila prošeko i vodku, a Rooney je navodno nonstop gledao u njezine grudi. “Koje su veličine? Jesu li prave? Volio bi ih opipati”, navodno je Rooney rekao Simpson. Ona tvrdi da se ništa nije dogodilo osim poljupca i malo grljenja.

“Nisam mislila o njegovoj supruzi Coleen, a nije niti on. Nije ju niti jednom spomenuo kao niti bebu koju očekuje. Svi nogometaši su isti”, kaže Simpson.