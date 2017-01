SOL NA RANU BIVŠEM DEČKU: Bivša se narugala Bieberu dok gola i mokra pleše na hitove svog novog dečka

Nakon ljubavne pauze, mlada pjevačica Selena Gomez ponovo ljubi, no to se nije baš svidjelo njezinom bivšem dečku.

Nova djevojka pjevača The Weeknda, pjevačica Selena Gomez, neko se vrijeme malo pritajila, no sada se ponovno vratila i to na kakav način! Selena je opet sretno zaljubljena, a ova vijest malo je razljutila njezina bivšeg dečka Justina Biebera, kojemu vijest da njegova bivša djevojka ljubi The Weeknda nije baš najbolje sjela te teško prikriva svoje ljubomorno nezadovoljstvo.

SELENA GOMEZ PONOVNO LJUBI: Uhvaćena u strastvenom poljupcu s bivšim dečkom Belle Hadid

Naime, nakon večere u jednom holivudskom restoranu, Biebera je zaustavio fotograf koji ga je upitao sluša li The Weekndove pjesme, na što je ovaj samo kratko odgovorio: “Ne pada mi na pamet!”



Za razliku od Biebera, Selena uživa u Weekndovu i stasu i glasu, pa je nedavno viđena kako na ulicama Los Angelesa preslušava njegov album ‘Starboy’.

Čini se da je Bieber pronašao istomišljenika i to Bellu Hadid, bivšu Weekndovu curu, koju je navodno jako razljutila vijest da je njezin bivši, s kojim je bila godinu i pol dana u vezi, tako brzo pronašao utjehu u drugoj djevojci.

Njima dvoma sigurno neće najbolje sjesti činjenica i da Selena izgleda jako seksi dok mokra i gola pleše uz hitove svog novog dečka…