ŠOKANTNA TAJNA SKRIVANA 30 GODINA: Janet Jackson ima odraslu kćer?

Pjevačica navodno ima kćer staru oko 30 godina o kojoj nikada nije rekla javnosti. Ovu nevjerojatnu tvrdnju je iznio njen bivši suprug James DeBarge.

Janet Jackson će u 51. godini života postati majka, no čini se kako joj to neće biti prvi put. Njezin bivši suprug James DeBarge je u dokumentarcu Hip-hop odrastanje otkrio da slavna pjevačica već ima već odraslu kćer, staru oko 30 godina.

NIKAD NIJE KASNO: Janet Jackson (50) pokazala trbuščić i potvrdila trudnoću

Ova vijest mnoge je uhvatila nespremne jer Janet nikada nije spomenula da ima dijete.



DeBarge i pjevačica su se vjenčali 1984. godine, a brak je poništen godinu nakon toga. Tada se šuškalo da je Janet trudna, no kako to nije potvrdila, tako se proširila glasina da je izgubila bebu. Tri desetljeća kasnije, američki mediji pišu kako je dijete rođeno i da ga je Janet skrivala svih ovih godina.

“Dosta mi je skrivanja. Dosta mi je toga da istina ne izlazi na vidjelo i da se ljudi kukavički ponašaju. Htio sam javno progovoriti o tome jer je netko morao to učiniti. Da budem iskren, ja tada to nisam znao. Natjerala me da vjerujem kako ne postoji dijete i da sve ove godine ne vjerujem tračevima. Ali, tračevi su istiniti”, rekao je DeBarge.

NEKAD JE POKAZIVALA BRADAVICU, A DANAS HODA POKRIVENA: Janet Jackson prešla na islam?

Jackson, koja sa sadašnjim suprugom Wissamom Al Manom čeka dijete, nije se oglasila po ovom pitanju.