SNJEŽANA MEHUN SE DRUŽI S GORILAMA U SRCU AFRIKE: ‘Vruće je, mravi me grizu, opekle su me koprive, ali divno je’

Biti usred jungle sa ovim mocnim, snaznim , a ipak dobrocudnim bicima koja zive na slobodi ovdje i to stoljecima u skladu sa prirodom i ljudima jer smo ih iz ostatka Svijeta potjerali je naprosto neopisivo🦍❤️ Sada ih cucaju rangeri DR Congo, nevjerojatno ali od nas ljudi iako samo jednim zamahom sve nas mogu pobiti! #mountaingorrilas #gorillas #africa #drcongo #virunga #motherafrica #travellovers #forest #jungle

