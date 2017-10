‘SNIMAO ME DOK SAM SPAVALA, BILO JE JAKO UZNEMIRUJUĆE’: Blake Lively progovorila o još jednom holivudskom perverznjaku

Blake Lively je u razgovoru za LA Times priznala da je i sama imala neugodno iskustvo na snimanju filma te da su seksualni napasnici prisutni u svim branšama filmske industrije.

Njezino neugodno iskustvo odigralo se s vizažistom koji je prvo inzistirao da joj ruž nanosi prstima, a onda je i snimao dok spava.

‘Govorio je neprimjerene stvari, inzistirao da mi ruž nanosi prstima. Jedne noći sam se probudila i vidjela ga kako me snima. Bila sam odjevena, ali je svejedno djelovalo vrlo voajeristički, bila sam prestravljena’, kazala je Blake u razgovoru, no priča postaje još gora.

Slučaj je prijavila producentima filma, no oni nisu ništa poduzeli. ‘Nakon što sam se žalila tri mjeseca, producenti su me pozvali u svoju prikolicu i rekli da moraju razgovarati sa mnom. Mislila sam: ‘Konačno, poduzet će nešto oko vizažista koji me pipka cijele dane’. Onda su rekli: ‘Tvoj pas se pokakao iza toaleta tvoje garderobe i domar je morao počistiti za njim. To je vrlo ozbiljna stvar i ne možemo dopustiti da se ponovi’.

Glumica je sa slučajem na kraju otišla odvjetniku i tužila ga za zlostavljanje. Pokrenuta je istraga i vizažist je uklonjen s projekta. ‘Naš producent mu je svejedno napisao pismo preporuke jer nije htio kvariti odnose’, opisuje Lively nezdravu kulturu filmske industrije.