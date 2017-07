‘SMANJUJEM GRUDI JER NEKIMA SISE VRIJEĐAJU OSJEĆAJE’: Nives Celzijus otvorila dušu i brutalno spustila dežurnim hejterima

I tako uhvatim se ja kako u posljednje vrijeme obrađujem fotke isključivo kako bih smanjila svoje grudi. Ne zato što ih ne volim, već kako bih udovoljila nekolicini onih kojima sise vrijeđaju osjećaje. Pokoravam se kome? Osobama koje misle da je moral nešto što se mjeri u centimetrima tkanine koju nosimo na sebi? Osobama koje misle da žene s nekim tjelesnim atributom izazivaju muškarce? Pritom ne znam jesu li mi gori oni "izazvani" u kojima takva pojava budi bestijalitet pa pomisle da je slobodno poslužiti se ili oni koji od "izazvanih" prave nevine žrtve. Kaže lik, vidjet će sve one kad ih uhvati neki manijak i stavi ih na mjesto. Ne, ne trebamo manijake, silovatelje, nasilnike, pedofile stavljati na izolirana mjesta gdje ne štete okolini, već educirati moguce žrtve kako da ne provociraju iste i po potrebi stavljati ih na mjesto. Mozda je doslo i vrijeme da zabranimo golotinju dječice na plaži jer sigurno će se naći neka jadna " nedužna žrtva" koja će biti "izazvana" takvim prizorom. Svakako treba osmisliti i neki pokrivač intimnih dijelova za životinje jer sve češće svjedočimo kako neki nesretni ljudi upravo budu "izazvani" takvim prizorom… Inače, moram vas razočarati, motiv mog oblačenja i biranja odjevnih komada je isključivo udovoljiti sebi i svom raspoloženju. Ponekad je to neka satorska haljina koja prekriva grudi i sve ostale atribute, ponekad je to nešto usko, kratko i dekoltirano. Grudi se vide u obe kombinacije i jednako privlače pažnju. Ima to i svojih prednosti u reduciranju budala i nepoželjnih muškaraca. Na kraju ipak ostane onaj koji nije ni zamijetio grudi jer je uvijek previše zaokupljen tvojim osmijehom.

