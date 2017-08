SLAVNOM ČLANU MONTY PYTHONA URUČENO SRCE SARAJEVA: John Cleese dobio dugotrajan pljesak i počasnu nagradu

Slavni britanski glumac John Cleese, poznat po ulogama koje je ostvario u kultnom serijalu “Monty Python”, predstavio se u srijedu publici 23. Sarajevo Film Festivala (SFF) gdje je posebni gost i dobio nagradu za doprinos filmskoj umjetnosti.

Uoči projekcije filma “Riba zvana Wanda” upriličene u njegovu čast Cleeseu je uz buran dugotrajni pljesak publike uručena nagrada “Počasno srce Sarajeva” koju direkcija festivala već tradicionalno dodjeljuje velikim svjetskim imenima filmske umjetnosti.

Ranije ovog tjedna ista je nagrada u Sarajevu uručena proslavljenom američkom redatelju Oliveru Stoneu. Kao i Cleese nagradu je dobio za ukupni doprinos razvitku filmske umjetnosti.

Direktor SFF-a Mirsad Purivatra kazao je kako je Cleese netko tko je sve gledatelje naučio pravom značenju humora.



“Ovo srce dodjeljujemo nekome tko nas je učio da se smijemo sami sebi, da humor i ironija mogu spasiti živote a mi u Sarajevu to znamo jako dobro”, kazao je Purivatra.

Vremešni Cleese je pak u kazao kako je oduševljen dolaskom u Sarajevo te kako je već prihvatio poziv biti članom žirija SFF-a naredne godine pa je najavio svoj novi dolazak u glavni grad BiH.

“Imam još par godina”

“Ovo je vrijeme u povijesti kojemu možda najviše trebamo komedijaše”, bila je poruka britanskog glumca sarajevskoj publici koji se s prevoditeljicom poigrao na prepoznatljivi način.

Kazao je kako je bio “uplašen” pri dolasku u Sarajevo jer su ga pratili tjelohranitelji.

“Što će to jednom 77 godina starom komedijašu.. Pa imam tek još koju godinu života no kad malo bolje razmislim kazali su kako bi me netko mogao ubiti a znam da to ne bi bilo prvi puta da je netko ubijen u Sarajevu”, kazao je Cleese praveći šale na vlastiti račun s očevidnim aluzijama na atentat na Franju Ferdinanda.

No ostao je i ozbiljan kada je podsjetio na četverogodišnju opsadu Sarajeva kazavši kako je time bio duboko pogođen a dodatno dirnut činjenicom da je SFF pokrenut upravo u jeku rata.

“Nadam se da ste svi na to ponosni”, kazao je Cleese.

John Cleese najpoznatiji je po ulogama što ih je ostvario u seriji “Leteći cirkus Monty Pythona” te filmovima “Monty Python i Sveti gral” te “Brianov život po Monty Pythonu”.

Istodobno s glumačkom karijerom vodio je tvrtku Video arts za poslovnu obuku a zajedno s psihijatrom Robinom Skynnerom napisao je bestselere “Kako preživjeti svoju obitelj” i “Kako preživjeti život”.

Ujedno je gostujući profesor na Sveučilištu Cornell.

Sarajevski filmski festival, najveća regionalna smotra te vrste, traje do 18. kolovoza a pobjednici u kategorijama igranog, kratkog, dokumentarnog i studentskog filma bit će proglašeni u četvrtak.