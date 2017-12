SLAVNI SE OPRAŠTAJU OD TIGRANA KALEBOTE: ‘Svima ću govoriti koliko si velik i jedinstven bio, koliko si veliko srce imao…’

Poznati su podijelili svoje emocije o dragom prijatelju i glazbeniku putem Facebooka.

Bubnjar Psihomodo popa Tigran Kalebota preminuo je 11. prosinca u popodnevnim satima, a njegovi prijatelji i kolege na društvenim su mrežama podijelili svoje emocije. Tony Cetinski napisao je: ‘R. I. P. O Bože, pa kakva je ovo godina? Počivaj u miru dragi Tigran Tigi Kalebota. Sućut obitelji.’

Svoje osjećaje je podijelila i bivša pjevačica E.T.-a Sara-Elena Menkovska kojoj je Kalebota mnogo pomogao u karijeri. Na Facebooku je napisala: ‘Umro mi je moj Veliki prijatelj Tigran Tigi Kalebota, osoba koja mi je JEDINA pomogla i dala šansu da kod njega u lokalu pjevam kad sam tek došla u Zagreb. Zbog njega i zahvaljujući njemu sam uopće uspjela ostati u Zagrebu, isfinancirati sve, od njega sam dobila i sve ostale gaže, upoznao me s hrpom ljudi, hranio me kad nisam imala što za jesti, bio mi je prijatelj kad sam ga najviše trebala. Uvijek me zvao da me pita kako sam i kako napredujem, uvijek je bio za mene tu, zvao me BABYMIX. Čuli smo se prije par dana da se nakon dužeg vremena vidimo i sjednemo na piće, malo da popričamo, nisam ga stigla vidjeti… JAKO će mi faliti, i ZAHVALNA sam mu DO NEBA i još dalje za SVE što je učinio, za sve što mi je ikad pomogao, zato što je uvijek bio ČOVJEK, što mi je pomogao kad nitko nije.



Moja sućut njegovoj kćerkici, supruzi i familiji…

Šokirana sam i jako tužna…

Mirno spavaj Tigi, pamtit ću te dok budem živjela, i svima ću govoriti koliko si velik i jedinstven bio, koliko si veliko srce imao…

Fališ…’

Osjećan je bio i publicist i redatelj Anđelo Jurkas koji je u vrlo strastvenom statusu napisao: ‘Jebo te smrt da te jebo. Da te jebo. Psihomodo Pop su bili prva teenagerska ljubav. Osnovna škola rock and rolla i jedini iz izloga kakvog takvog bunta na ponudu. Kasnom socijalističkom klincu od Zg Rock Forces svirke je bilo fora uloviti Tigijeve palice ili Saletove i Bradine trzalice ili povući Gopca za grudnjak kao dokaz prisnosti bendu. Nešto desetki poslije, prije par dana na probi benda radi raznih planova i dogovora. Pričamo, zaigravamo se, zagrijavamo. Tigi full ufuran što ćemo kako ćemo kada ćemo. Danas je srce stop. Jebote život da te jebo. Da te jebo. Neka lupanja i dalje dragi lik Tigran Tigi Kalebota.’

Davorin Bogović izjavio je za 24 sata: ‘Kada sam čuo da Tigrana više nema, nije mi bilo dobro. Godinama sam ga poznavao. Družili smo se ponekad i odjednom čujem da je samo tako umro. Bio je odličan glazbenik i čovjek. Uvijek smiren, kuler, nisam čuo da je imao nekih problema. Nevjerojatno, stvarno mi je žao’. Od Tigrana se putem službene Facebook stranice oprostio i bend Parni valjak riječima: ‘Napustio nas je dragi kolega Tigran Kalebota, bubnjar i jedan od osnivača Psihomodo Popa. Zbogom Tigi, počivao u miru’.