SLAVNI GLUMAC POKUŠAO ZAVESTI KĆERINU PRIJATELJICU: ‘Izašao je gol i zatražio da mu izmasiram stopala. Imala sam 16 godina…’

Nakon serije glumica koje su se žalile na napastvovanje poznatog glumca Dustina Hoffmana, javila se i žena koja tvrdi da se prema njoj ponašao seksualno neprikladno dok je još bila maloljetna.

Prijateljica kćeri Dustina Hoffmana tvrdi kako je glumac izašao pred nju potpuno gol dok je još bila srednjoškoljka. Cori Thomas bilo je samo 16 godina kada je upoznala slavnog oskarovca, kojeg je nedavno više žena optužilo za seksualno neprimjereno ponašanje. Hoffmanov je odvjetnik nazvao optužbe “klevetničkim lažima”, piše Daily Mail.

Thomas je išla u isti razred s Hoffmanovom kćeri Karinom u Međunarodnu školu Ujedinjenih Naroda u New Yorku. Rekla je kako se 1980. jednog popodneva pridružila na Manhattanu, te kako su zajedno posjećivali knjižare i večerali u restoranu. Njeni su ju roditelji trebali pokupiti u restoranu, ali Thomas, koja je tada željela postati glumica, ispričala kako je Hoffman predložio da roditeljima ostave poruku da ju pokupe u njegovom hotelu.



Trojac je otišao u Hoffmanovu hotelsku sobu, ali Thomas kaže kako su uskoro, ili Karina ili sam Hofmman predložili da njegova kćer ode doma, “Jer je bio školski tjedan i imala je zadaću”. Tako je djevojka ostala sama s glumcem, onda 43-godišnjakom, koji se odlučio otuširati dok je ona čekala da roditelji dođu po nju.

Thomas tvrdi kako je nekoliko minuta kasnije Hoffman izašao iz kupaonice s ručnikom omotanim oko sebe. A zatim je ručnik pao. “Stajao je tamo gol. Mislim da sam se gotovo onesvijestila. Bio je to prvi put da sam vidjela golog muškarca. Bila sam se okamenila. Nisam znala što da radim. A on je uživao u tome. Uživao je u činjenici da je gol. Samo je stajao tamo. Nigdje nije žurio.”

Thomas kaže kako se Hoffman na kraju ponovo omotao ručnikom, ali zatim joj je rekao da mu izmasira stopala. Kao usplahirena, naivna tinejdžerka, učinila je što je bilo zatraženo od nje. “Nisam znala što da radim u tim okolnostima”, rekla je Thomas. “Nisam znala da mogu reći ne, pa sam to učinila. A on mi je cijelo vrijeme govorio ‘Gol sam. Želiš li vidjeti?'” Pretvarala se da ne čuje seksualne komentare. Srećom, zazvonio je telefon i prekinuo mučnu atmosferu. To je bila njena majka koja je stigla da ju pokupi. Thomas kaže kako se nakon incidenta osjećala “poniženo” te da nije rekla majci, odvjetnici Zuleiki Thomas, iako je majka uvijek sumnjala da se nešto dogodilo.

Sada uspješna dramatičarka i majka, Thomas je rekla kako se osjetila spremnom govoriti o incidentu po prvi put tek prije sedam godina, nakon rođenja kćeri, kada je rekla bliskoj rođakinji. Svojoj je majci to tek nedavno rekla, a nikada to nije ispričala Hoffmanovoj kćeri Karini, koja joj je ostala bliska prijateljica te je čak bila i djeveruša na njenom vjenčanju.

Thomas je tek jedna od brojnih žena koje su optužile Hoffmana za neprikladno seksualno ponašanje tijekom godina, od hvatanja za stražnjicu, do penetriranja prstom u vaginu. Tako ga je glumica Meryl Streep još 1979. optužila da ju je tijekom audicije uhvatio za stražnjicu. Iako su njegove sklonosti u međuvremenu postala javna tajna Hoffman sve to i dalje niječe.