SLATKE BRIGE: Maja Cvjetković i 20 godina stariji drniški poduzetnik iščekuju dolazak prinove, a otkrili su i planove za brak

Bivša misica trenutno uživa u trudnoći, a već zna i ime koje će nadijenuti prinovi.

Bivša misica Maja Cvjetković trenutačno proživljava najsretnije dane svoga života jer ona i njezin partner, drniški poduzetnik Andrija Kević, očekuju dolazak kćerkice na svijet.

“Na pola sam puta s trudnoćom, osjećam se odlično, puna sam energije, a trbuh mi još uvijek nije jako velik tako da bez problema mogu obavljati sve uobičajene poslove. Svi mi kažu, a dosta o tome i čitam, da je ovo najljepše razdoblje trudnoće, i doista, baš uživam”, rekla je Maja za Story.





Iako u Zagrebu živi sa svojim 20 godina starijim partnerom, Maja često boravi i u svom rodnom Šibeniku.

Otkrila je i da su već odabrali opremu za bebu, ali je još nisu kupili. Otkako je ostala u drugom stanju, Maja je dobila pet kilograma.

“Kilogrami su mi najmanje bitni. Ni inače nisam pazila na kalorije tako da mi u trudnoći to uopće ne pada na pamet. Nemam nikakve posebne želje u trudnoći, osim što mi je na početku trudnoće jako odgovaralo sve kiselo. Naravno, pokušavam se hraniti još zdravije nego prije, ali ne odričem se nikakve hrane koja je dopuštena u trudnoći. Inače, jako puno čitam na temu trudnoće i pazim da ne radim apsolutno ništa što može ugroziti moju bebu. Također pazim i da koristim prirodnu kozmetiku za lice i tijelo”, otkrila je Maja za Story.

Kaže da se samog porođaja ne boji, a već znaju i ime koje će nadijenuti svojoj djevojčici. Ostaju, naime, pri imenu Vita. “Sviđa nam se značenje tog imena (život), a lako je pamtljivo. No, ostavit ćemo još malo prostora za predomišljanje, znat ćemo kad se rodi je li to to, sigurna sam”, rekla je bivša misica.

Otkrila je i da o braku još ne razmišljaju. “Sad nam je prioritet naša beba i samo želimo da sve prođe u najboljem redu, pa ćemo onda o braku”, kaže Maja.