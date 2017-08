SJEĆATE LI SE NJEGA? Evo kako danas izgleda seksi ljepotan na kojeg je pala zavodnica Samantha u ‘Seksu i gradu’

Jasona pamtimo po bizarnim seks scenama sa Kim Cattrall, ali i po ljubavi koju su njih dvoje imali.

Glumac Jason Lewis je u seriji Seks i grad glumio neodoljivog Smitha Jerroda kojem je uspjelo ukrotiti nepopravljivu zavodnicu Samanthu Jones koju je glumila Kim Cattrall.

#midnighttexas #theseries #comingtonbc #jasonlewis #joestrong A post shared by @midnight_texas on Jan 10, 2017 at 10:53am PST

Svi smo pasli oči na njegovom isklesanom tijelu tijekom scena seksa sa Samanthom, a morate priznati da ni danas nije nimalo loš.

Jason Lewis #malefeet #malecelebrityfeet #jasonlewis #feet A post shared by Pés masculinos (@pes.pes.pes.etc) on Jan 27, 2017 at 3:30am PST

Dulja plava kosa i dalje je njegov zaštitni znak, a iako ima 45 godina, još je prava seks bomba.

Nakon snimanja Seksa i grada, Lewis se prebacio na filmsko platno. Možete ga vidjeti u filmovima poput The Jacket, The Death And Life Of Booby Z i The Attic.