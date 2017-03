SJEĆATE LI SE NJE? Bivša Bondova djevojka se skinula do gole kože i pokazala da i s 50 izgleda odlično

Lijepa Francuskinja je najpoznatija po ulozi Bondove djevojke koju je slavni Pierce Brosnan kao agent 007 odveo u krevet.

Francuska glumica Sophie Marceau se proslavila ulogom Bondove djevojke u filmu The World Is Not Enough (‘Svijet nije dovoljan’), a u novom je filmu pokazala da je i dalje pravi komad.

#sophiemarceau #ソフィーマルソー A post shared by Yoshihiro Kaneko (@yoshihiro_kaneko) on Mar 1, 2017 at 9:06pm PST

Sophie se u jednoj sceni filma Jailbirds skinula do gole kože. Glumica stoji pod tušem, prekrivajući strateška mjesta rukama, a svi su primijetili da i s 50 godina izgleda fantastično.

Marceu u filmu tumači ženu koja je zbog svog ljubavnika završila u zatvoru.