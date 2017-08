SINEAD O’CONNOR OTVORILA DUŠU: ‘Dvije godine hodam sama svijetom, samo jedna stvar me održava na životu’

Irska pjevačica godinama puni novinske stupce svojim ponašanjem koje je posljedica mentalne bolesti. Pjevačica je već nekoliko puta bila hospitalizirana.

Sinead O’Connor je zabrinula obožavatelje snimkom na kojoj je otvorila dušu. U 12 minuta dugom videu, problematična je pjevačica (50) plačući rekla da živi u motelskoj sobi te da se svakoga dana bori da ostane živa.

KRAJ POTRAGE: Policija pronašla pjevačicu Sinead O’Connor živu

“Imam bubrežni napad i sasvim sam sama. Nemam apsolutno nikoga u životu, osim svog psihijatra, najslađeg čovjeka na svijetu koji kaže da sam njegov junak – i to je jedina je**** stvar koja me održava na životu… I to je jadno”, kazala je Sinead kroz suze.



Objasnila je i što ju je potaknulo da snimi video.

“Želim da svi znaju kako je to. Mentalna bolest je poput droge, nije je briga tko si, a što je najgore, s njom dolazi i stigma koju također nije briga tko si. Odjednom, svi ljudi koji bi te trebali voljeti i brinuti o tebi počnu te tretirati kao govno. To je kao lov na vještice”, kaže O’Connor, dodavši kako već dvije godine hoda sama svijetom “za kaznu što je bolesna”.

“Kada te svi napuste, postaneš ljut, a onda kažu da su te napustili jer si bio ljut”, rekla je pjevačica, dodavši: “Ja sam samo jedna od milijun bolesnih. Zašto smo sami? Mi smo najranjivija skupina”, rekla je slomljena glazbenica.

“Imam tri mentalne bolesti. Znam da imam dobro srce, iako sam često bila šup*ina. Želim živjeti”, objasnila je slavna kantautorica.

Bila je suicidalna

O’Connor, koja se udavala četiri puta i ima četvero djece, prošle je godine podigla paniku kada se nije vratila s vožnje biciklom. Tada je za njom otvorena policijska potraga. Prije nestanka je na Facebooku objavila poruku u kojoj je dala naslutiti da ide počiniti samoubojstvo.

Nedavno je na njenom službenom profilu na Facebooku objavljena poruka da je Sinead dobro i da nije suicidalna.