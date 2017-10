SINČIĆ OBJAVIO FOTKU S ROĐENDANA PA DOBIO BIZARAN KOMENTAR: Nekome se nije svidjelo što vidi u pozadini

Ivan Pernar proslavio je 32. rođendan u društvu Sinčića i prijatelja pa je prozvan zbog fotografije koju je Sinčić objavio na Facebooku.

Sinčić je na svojem profilu objavio zajedničku fotografiju uz koju je napisao samo: ‘Sretan ti rođendan prijatelju’, no prijateljsku fotografiju zasjenio je komentar korisnice koja je napisala: ‘Otkud ti 50.000 kuna za ta dva iMaca, iPad i Canona iza leđa, je li narodni zastupniče? Aj budi faca pa to prodaj i nahrani mjesec dana 50 ovih što kopaju po kontejnerima. Sve je to ista bagra! e moji glasači, e moja teladi…’.

Sinčić je i za to imao spreman odgovor pa je napisao: ‘Zanimljivo zapažanje. Tim više što smo rođendan slavili u stanu prijatelja koji se bave snimanjima’. Taj odgovor nije zadovoljio dotičnu Teu koja se na njega obrušila još jednim oštrim komentarom nazivajući ga Cwiliborom i spočitavajući mu da je kao i svi ostali političari koji nimalo ne mare za narod već se samo pretvaraju.

Kontroverznu fotografiju možete vidjeti ove: