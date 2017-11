SIMONIN PUT OD BLUDA I DROGE DO VJERE: ‘Isuse ja sam tvoja olovka, koja pukne pa je moraš našiljiti’

Još kao djevojčicu su ju seksualno zlostavljali, a sa samo 13 godina je probala drogu. Među svoje veće grijehe Simona nabraja homoseksualizam i odlazak vračarama. No sve se promijenilo. ‘Rekla sam: Isuse, tvoja sam mala olovka, ona drvena, obična, koja malo pukne ili otupi pa je moraš opet našiljiti. Ti me vodi, piši sa mnom.’

“Roditelji su mi se rastali u mojem ranom djetinjstvu te sam se s mamom preselila u Sloveniju. Već tada sam kao mala djevojčica seksualno zlostavljana. To su već one prve veće rane koje su me kasnije odvele u sve veće grijehe” počeka je svoju životnu priču za Bitno.net. Simona Mijoković.

“S trinaest godina ušla sam u svijet mode i droge: počela uzimati “ecstasy” i “speed”, čula da je kokain bolji i onda htjela probati nešto jače i to je bio heroin. Travu sam pušila svaki dan od sedmog razreda osnovne škole pa sve do kraja srednje trgovačke škole.” nastavlja bivša starleta .

‘Tražila sam ljubav na pogrešnim mjestima’





“Godinu-dvije kasnije okusila sam i blud, homoseksualizam, oboljela od bulimije, počela bježati od kuće, odlaziti redovito na noćne zabave… na pogrešnim mjestima tražila sam ljubav koju nisam primila od roditelja” objašnjava Simona i opisuje kako je završila u paklu prostitucije.

“Zapravo, drogirala sam se da bih pobjegla od stvarnosti i svih tih rana u svijet koji ne postoji te sam se dobro osjećala dok sam bila omamljena. I tako sam zalutala u loše društvo, odnosno u prostituciju kada mi je bilo šesnaest godina. Da bih se spasila od toga, upoznala sam dilera te se još više navukla na drogu” kaže.

Bježala iz grijeha u grijeh

Bivši suprug ante Gotovac ju je spasio, ali danas Simona misli da je to bila tek druga vrsta bijega.

“I onda, bježeći od njega, u 18. godini upoznala sam bivšeg supruga Antu Gotovca i k njemu se doselila u Zagreb. Moj život je bio jedno veliko bježanje – iz grijeha u grijeh, od jedne osobe k drugoj” prisjeća se i priznaje svoj još jedan veliki grijeh.

“Na kraju, kada sam ostavila Antu, otišla sam k vračarama. Samo sam se htjela spasiti, ali uzalud je bilo tražiti spasenje u ovome svijetu, prisjeća se Simona prolaska kroz sve “krugove pakla” koji postoje već ovdje na zemlji.” Tamo su se vršili obredi nad njom: topilo se olovo, pila je i umivala se iz vode nad kojom je vračara nešto zazivala, pokušavala stvoriti neko oko na njezinom čelu, koristeći nadnaravne sile koje je i njoj polako davala da se njima koristi.

Preporod uz fra Zvjezdana Linića

“Svaki put me nešto vraćalo tamo, neki demoni. Zbog toga sam noću sve više osjećala neki strah, prisustvo neke mračne sile oko mene. Čak se sama od sebe pomicala deka s moga kreveta” kaže Simona.

Opisujući svoj preporod i preobraćenje koje je počeko nakon nakon ispovijedi kod fra Zvjezdana, kaže da je bilo teško i kako je stalno osjećala kao da u mnjoj “ima još nešto mračno, u korijenu” što ju drži i ne da mi ići naprijed

“Na misi sam znala imati reakcije. Shvatila sam da mi treba duhovna pomoć, te se obratila p. Petru Vrapcu, egzorcistu u Sloveniji.” opisuje svoj put prema oslobođenju.

Sretno udana

Danas se potpuno uzda u Boga, Isusa i Mariju.

“Prikazujem svaki dan i cijeli život Isusu, jer ne znam što donosi budućnost. Sigurna sam da je Bog vodi i zna što je za mene najbolje. Svjesna sam da moj život može i sutra skončati. Samo želim sve činiti Isusu na hvalu i slavu, a meni i bližnjima na spasenje. Prije da umrem nego da smrtno sagriješim. Rekla sam: Isuse, tvoja sam mala olovka, ona drvena, obična, koja malo pukne ili otupi pa je moraš opet našiljiti. Ti me vodi, piši sa mnom. Imam 33 godine i ne znam gdje će moj život biti za godinu dana. Mogu u Linzu ostati do posljednjeg dana života, a mogu se za nekoliko godina vratiti u Hrvatsku i nastaviti život ovdje. Duše Sveti, gdje Ti pušeš, tamo neka budem” zaključuje Simona.