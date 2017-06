SIMONICA RODILA SINA! Mali Joshua rođen ‘na blagdan Srca Isusova’, pogledajte mamine reakcije na Facebooku

Simonica, danas poznatija kao Simona Gotovac Mijoković, rodila je sina teškog 3,4 kg i dugog 53 centimetara.

Svoje oduševljenje nije mogla sakriti niti na Facebooku gdje je napisala: ‘

Danas na Presveto Srce Isusovo U 15 h u moje naručje dosao je moj Joshua ❤️ 💗 ❤️

Joshua ima 3470g, 53 cm

Moj Joshua Je svjedočanstvo Srca Isusova 😃 😃

Cijelu trudnoću molila sam Srcu Isusovom , svaki dan prikazivala mise , svaki tj klanjanje – Srce Isusovo , doktori su od 31 tj ( kada sam zavrsila u bolnici ) govorili Joshua ce doci ranije , najkasnije do 35 tj mozda izdrži do 36 , mi mislili do 37 pa do sv Ante dođe .. tj .. evo Joshua izdržao do kraja – dosao 23.6 na BLAGDAN SRCA ISUSOVA ❤️

Uz to danas su točne pune 2 god od mog Hodočašća u Jeruzalem , 23.6 .2015 isla sam u Jeruzalem prikazati Isusu koji je moj put ..

I jos zamislite današnje čitanje 1 Ivanova – to je Gabica čitala na nasem vjencanju ❤️ ❤️ 😃 😃

I jos 1 čitanje o mojsiju ( a mi cijelu trudnoću pricamo o mojsiju i Jošui )

I naravno 😃 pjesma koja je svirala u sali kada su mi ga dali u naručje je bila OTVORI OČI MOG SRCA , OTVORI GOSPODE TI, ZELIM TE VIDJETI .. 🎼 🎼 ❤️ ❤️ ❤️

Srce Isusovo HVALA TI !

Ljubljeni muzu moj hvala ti , volimm te do Neba- sada smo roditelji naseg sina , prava obitelj ❤️

Gabice moja sada imaš svog bracu 😃 👶🏼

Hvala svimaaa koji ste molili i bili uz nas !! BOG VAS BLAGOSLOVIO 🙏🏼 😇’