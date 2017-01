SIMONICA OBJASNILA: ‘Do braka smo bili u čistoći tijela jer je najljepši miraz koji možeš dati svome mužu sačuvano djevičanstvo’

Simonica je svojim pratiteljima na Facebooku otkrila kako su se ona i suprug Stanislav upoznali.

Simona Mijoković, bivša supruga Ante Gotovca i sadašnja supruga Stanislava Mijokovića, otkrila je svojim pratiteljima na Facebooku kako su se ona i njezin sadašnji suprug, s kojim čeka bebu, upoznali i započeli svoj odnos.

“Često me znaju pitati gdje smo se Stanislav i ja upoznali. Bilo je to ovdje na Facebooku! To je bio moj početak s Kristom prije 5 godina – kada sam krenula na Tabor. Imala sam “potrebu” poslati mu moje svjedočanstvo. Sve što sam u životu doživjela, proživjela, sve svoje grijehe i padove. I tako je započelo naše druženje u Kristu.



Bili smo najbolji prijatelji 4 godine. Znao je svaki moj pad, svaku moju slabost, svaku osobu koja je došla ili prošla kroz moj život. Sve sam mu govorila, plakala, radovala se – dijelila sam s njim svaki osjećaj.

Iako me je zavolio od prvog trenutka, znao je da tek ako je Božja volja u sakramentu braka on mi osjećaje može pokazati i darovati potpuno. On je bio jedina osoba u mom životu i ostao je jedina osoba koja me nikad nije navela na nijedan grijeh. Uvijek je bio uz mene molitvom krunice i svakodnevnom misom prikazivao naš odnos i ako je Božja volja brak.

I tako smo se nakon našeg prijateljstva zaručili 16.7.2015. Tada me poljubio. Do braka mi smo bili u čistoći tijela i upravo to je naš miraz koji smo donijeli u brak – Isusu. Isus je to nagradio s Mnoštvo plodova radosti i mira u našem braku. Iako su nam se puno ljudi smijali, ismijavali zbog naše odluke, mi smo znali da je to jedino ispravno.

Osobno sam uvijek govorila: Isuse, ako se udam jednog dana – neka to bude muškarac koji će poštivati moje dostojanstvo kao žene, koji će poštivati moje tijelo i neće ga oskvrnuti u požudi i bludu. Isto tako koji će sa mnom svakodnevno moliti i Bože, molim te, da ide i sa mnom svaki dan na misu i pričest. Ukratko, željela sam muža samo ako će mu 100% biti Bog na 1. mjestu , ne (samo) riječima nego živim DJELIMA.

Nikad ne bih stavila muža ili djecu ili bilo što na ovome svijetu na 1. mjesto. Jer znam da to mjesto pripada jedino mom Spasitelju – Isusu. Isus prvi u svemu, a ostalo neka mi bude po Volji Njegovoj .

I vjerujte mi, Bog je svugdje, On sve vidi i sve Zna. Mrak i naša zla djela nas mogu sakriti pred ljudima, ali nas ne mogu sakriti od Boga. I najljepši miraz koji možeš darovati svom suprugu/ ženi je sačuvano djevičanstvo, tj. čistoća tijela do braka.

A Gospodin Bog tvoj uzvraća stostruko! Vjeruj mi”, napisala je Simona na Facebooku.