SIMONA TREBA RODITI SVAKI TRENUTAK: ‘Neka te Bog osnaži, neka te naša Majka Prečista Djevica vodi za ruke’

Većina pratitelja i prijatelja na Facebooku reagirala je na jutarnju objavu Simone Mijoković koju, čini se, dani i minute dijele od rođenja njenog drugog djeteta.

Nakon prošlogodišnjeg raskošnog vjenčanja sa zaručnikom Stanislavom Mijokovićem, Simona ovih dana odbrojava dane do proširenja svoje obitelji.

“Kad život počneš doživljavati kao BLAGOSLOV, on to doista i postane. Blagoslovljen Bog! On život daruje”, napisala je Simona, a onda su krenuli brojni blagoslovi.

“Draga Simona, neka te dragi Bog čuva još ovih par dana dok ne dođe mala ljubav. Bog ustinu blagoslovi kad Mu se predamo istinski! Samo hrabro! Šaljem ti puno Božjeg blagoslova! Hvala Bogu!”, piše u jednom od komentara.

“Sretno, draga Simonice! Želim ti što lakši porod i da maleni Joshua zdrav i sretan dođe u majčin zagrljaj!”, kaže drugi.

“Neka te Bog osnaži i dade ti snage , neka te naša Majka Marija prečista djevica vodi za ruke”, komentar je u nastavku.

Simona je svima ljubazno zahvalila i poslala ‘obilje Božjeg blagoslova’!