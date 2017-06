SIMONA BIBLIJOM UDARILA PO GRUPI ZA PODRŠKU SEVERINI: ‘Sablaznila me, pobjegla sam iz nje! Kakve su to majke?!’

Citirajući Bibliju u svom statusu na Facebooku, Simona je održala bukvicu svima koji su ne pretjerano biranim riječima častili Milana Popovića.

Popularna pjevačica Severina već danima negoduje zbog privremene mjere koju je donio Općinski građanski sud u Zagrebu po kojoj će Aleksandar jedan tjedan živjeti s njom, a drugi s ocem Milanom Popovićem.

PROGOVORILA O TEŠKIM ŽIVOTNIM TRENUCIMA I ZAHVALILA NA PODRŠCI: ‘Nisam Severina, samo sam mama’

Na Facebooku je pokrenuta grupa ‘I ja sam majka’ u znaku podrške Severini koja se na sudu bori za skrbništvo nad svojim petogodišnjim sinom.



U toj borbi hrabre je brojne majke, a najviše su u javnosti odjeknuli statusi Doris Pinčić Rogoznice, Lane Mihić, Ive Balent, Žanamari Lalić, Pamele Ramljak, dok je dodatnu grupu potpore na popularnoj aplikaciji WhatsApp otvorila Ana Rucner.

Simona Mijoković je, nakon što je ušla u jednu od grupu, brzo izašla, jer ju je, kako kaže, sablaznio govor mržnje prema ocu malenog Aleksandra.

“‘Stavili su me u jednu grupu koja je ‘podrška’ majkama. Nažalost, ta grupa me je toliko sablaznila , da sam jos brže pobjegla iz nje. Koliko vokabular jedne majke može biti okrutan , koliko ‘jedna, dvije , pet, deset’ majki može izreći ružnih riječi na račun oca djeteta, da je to pretužno. Toliko psovki sam pročitala, da nisam mogla vjerovati kako jedna majka može tako pisati? Iste te NEKE majke bile su protiv Hoda za život , a podupirale Gay paradu – a ovih danas brane majčinstvo ?! Itekako znam što znači nositi dijete u utrobi , itekako znam što znači boriti se za svoje dijete na sudu! Ali itekako znam koliko je meni nedostajao tata kao djetetu (dijete sam rastavljenih roditelja ) i koliko i Gabi nedostaje . Bogu hvala na Stanislavu koji joj svim srcem daruje ljubav . I ona ga zove tata. Tata je TATA ! Bog je stvorio muškarca, a onda ženu. Nije stvorio Adama i Adama ili Evu i Evu , nego Adama i Evu!”, napisala je emotivna Simona koja je svoj status započela citatom iz Biblije.

POZNATE MAME PODRŽALE SEVERINU U BORBI ZA SINA: ‘Drage moje, čitam ovo i plačem. Hvala vam na ljudskosti’

“Majka bi trebala biti primjer ljubavi, dobrote i poniznosti u obitelji. Njeno srce bi trebalo biti svo uronjeno u Ljubavi, a Bog je Ljubav. Njeno srce bi trebalo biti čisto i bez ikakve tame. Žena vrsna –

primjer majke i supruge ❤️(Mudre izreke 31. poglavlje / Bibilija), napisala je Simona.