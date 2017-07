ŠIMLEŠA UZVRATIO LIDIJI BAČIĆ: ‘Drago mi je da si čitala moju kolumnu, ali neke dijelove nisi razumjela…’

Nakon što je popularna pjevačica Lidija Bačić oštro odgovorila sociologu Bruni Šimleši, koji ju je prozvao zbog golotinje, njihova prepiska dobila je i treći čin.

Naime, Šimleša se u svojoj kolumni u jednom dnevnom listu bavio porukama koje Bačić šalje svojim javnim istupima, atraktivna pjevačica mu je, kako smo ranije izvijestili, odgovorila na Facebooku, a sociolog i kolumnist je već par sati nakon njene objave na društvenoj mreži napisao novo pisamce namijenjeno lijepoj Lidiji.

Facebook objavu Brune Šimleše prenosimo u cijelosti:

Ne mogu biti poklopljeniji ;)



Draga Lidija, ovom si me porukom dirnula, no ne onako kako dirneš mnoge druge muškarce.

Tvoja toplina, argumentiranost pa i činjenica da spominješ moje knjige koje nisi pročitala jednostavno su me rastopili. Drago mi je da si pročitala moju kolumnu, iako mi je žao da očito nisi razumjela neke dijelove.

Nigdje ne piše da zgodne žene ne mogu imati i bogato srce pa i impresivan um. Naravno da mogu, ali takve žene uvijek s nama podijele i tu vrstu svoje ljepote. Njihove se objave sigurno ne svode na jeftinu golotinju. Zanimljivo, baš na dan kad je objavljena kolumna u Jutarnjem, osvanula je nova porcija tvojih uobičajenih fotki.

I naravno da imaš pravo na to. Naravno da imaš pravo popularnost stjecati na osnovu svog tijela. Tvoje tijelo, tvoja stvar, tvoji krkani… Imaš apsolutno pravo iskorištavati tu jeftinu potrebu za novim fotkama i kadrovima istih sisa i guzica… Očigledno ima dovoljno ljudi koji to žele i tvoje je pravo iskorištavati njihovo slinjenje.

Ne brinem se ni sekundu da ćeš negativno utjecati na moju kćer jer znam da s njenom mamom pozitivno utječem na njezin razvoj. Već smo je naučili da se glazba sluša, a ne gleda. Učimo je da razvija svoju pamet pa ne pada na jadne tekstove koji će povezivati glupost i ljubav. Učimo je da se prezentira djelima suosjećanja, pomaganja drugima i pameću. Zato će biti i alergična kad čuje stihove: „Kažeš mi: glupačo moja, volim te, ma do neba, k’o nitko nikog najjače.

Šapneš mi: glupačo moja, volim te, ne mogu ni minut jedan preživjeti, nee, bez tebe.

I kad to sto puta kažeš mi, ja nisam sigurna reci mi opet i opet to da ljubav sam ti ja…“

Posebno me dirnuo poziv na tvoj koncert, ne sumnjam da se ljudi dobro zabavljaju, ali volim muziku čiji tekstovi ne vrijeđaju inteligenciju.

Istaknula si i neke komentare na moj rad… Naravno da ima ljudi koji ne vole moj rad i meni je to sasvim normalno. Imaju pravo na to kao što i ja imam pravo na mišljenje o uspješnim poslovnim ženama poput tebe.