ŠIMLEŠA SE OBRAČUNAO SA ŽENAMA KOJE PLJUJU NJEGOVU SUPRUGU: ‘Ajmo izaći iz tih pećina, ona nije moja sluškinja’

Sociolog i pisac je na Badnjak objavio video u kojem je pratiteljima na društvenim mrežama pokazao svoj dom. Nekim se njegovim obožavateljicama taj prizor nije nimalo svidio.

Bruno Šimleša je na Badnjak na Facebooku objavio video u kojem je s pratiteljima podijelio novu božićnu tradiciju svoje obitelji, a pritom je pokazao i kako izgleda njegov dnevni boravak. Nakon toga mu se javilo nekoliko žena koje su kritizirale nered u domu njegove obitelji. Točnije, prozvale su njegovu suprugu da ne sprema dovoljno, na što je Šimleša u podužoj objavi stao u njezinu obranu.

Prenosimo je u cijelosti:

“‘Ne znam kako vam supruga može dozvoliti takav nered. I to za Božić…’ Primio sam nekoliko sličnih poruka preneraženih žena koje je više zasmetao naš nered, nego što smeta nama. Čak mi se ni ne da naglasiti tu očitu besmislenost da ti njih muči naš nered. Ono što je neusporedivo problematičnije jest što su one uvjerene da je to problem moje žene!?

Moja žena nije moja sluškinja! I ne, nije njezina odgovornost održavati red u kući. To je naša zajednička odgovornost! I nije ‘ona dozvolila nered’, nego smo ga zajedno dozvolili. Veš je bio suh i na Badnjak, ali smo ga tek jučer pokupili. Nije nam se dalo. I jednome i drugome :) Prioritet nam je imati uredna srca, a ne dnevni boravak i nekad nam se jednostavno ne da. Zajedno smo u tome.

Naravno da nam u kući ne kampiraju žohari, ali nered nas uopće ne uzrujava. Ali oboje, u istoj mjeri odgovaramo za to. Ako nije skuhano, to naša odgovornost, a ne njezina. Pa nisam ja alergičan na kuhinju :) Isto se odnosi i na održavanje reda u domu, kao i na odgoj. To su sve naše zajedničke odgovornosti, 50-50! Ajmo više izaći iz tih pećina”, napisao je Šimleša.

Pratitelji su ga obasuli porukama podrške, poručivši mu da bi trebalo više ljudi razmišljati na taj način.