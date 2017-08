SEZONA JE PRI KRAJU, ALI ŽANAMARI NE ODUSTAJE OD MORA: Čak je objasnila kako održavati tetovažu na suncu

Tko kaže da se ne može uživati u suncu i moru ako imaš tetovažu? Ako se pravilno zaštitiš i njeguješ svoj #tattoo čitavu godinu ljeti će blistati i neće blijediti… Naravno ono sunce od 11-16h svakako izbjegavam! Opekline i bore mi nisu napete niti malo 😂 Nek vam more i odmor budu uživanje, a ne rizik koji ostavlja trag na koži. Volite sebe i svoju kožu… That's what counts longterm… 👍🏼 Iako su mnogima godišnji odmori gotovi sigurna sam da ćete uloviti još pokoji divan vikend mora. Rujan je najljepši! Meni su vikendi radni, al' zato uživam preko tjedna. A tetovažicu čuvam svojom @lux_factor_hrvatska #TattooNanoShock magičnom kremicom ❤️#tattoocare #skincare #summerbeautygoals #fitbody #beachbody #bodygoals #inkgoals #tattoed #inkedgirls #tattoosofinstagram #artist #singersongwriter #musicianlife #crostagram #vacationmode #summer #tour #stayfit #loveyourbody #fitnessgoals #motivation 📸by @joshuamacks

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Aug 29, 2017 at 10:34am PDT