SEVERINA SE BOJI DA ĆE IZGUBITI SINA: Evo zašto je sud donio privremenu mjeru kojom su ispunjeni zahtjevi Milana Popovića

"Ti, ti što leđima okrenut Noću spavaš kraj mene Ti, zar se nimalo ne plašiš Prevarene žene…" #mrtavbezmene #premijera #ponedjeljak #0506 #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Jun 4, 2017 at 5:11am PDT