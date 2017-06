SEVERINA PRUŽILA PODRŠKU NINI KULUZ: ‘Radi se ovrha nad djetetom kao da je stvar. Ne dozvolimo to!’

[DANAS CESARE, SUTRA DUJE] Dragi moji dobri ljudi, hvala vam na bezrezervnoj podršci koju ste mi pružali ovih dana. Hvala svim ženama koje su mi u svojim porukama podijelile i svoja iskustva. Šaljite i dalje, jer sve se čita i znajte da nismo same!!! Borit ćemo se za sve nas. Sutra, u utorak, jedna majka treba najveću podršku. Sutra je jedno dijete osuđeno na život bez majke. Pravi se nad njim ovrha, kao da je dijete stvar. Ne dozvolimo da nam djecu tretiraju kao brojeve. Od sutra više ništa neće biti isto ako svi zajedno ne odemo u Split. Do jučer je to bio mali Ante, Šime, Domagoj… Sutra Cesare… A preksutra tko zna tko. Vidimo se sutra u Splitu na adresi Pujanke 71. Od 9-13h Hvala vam❤ Severina #spasimocesarea #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

