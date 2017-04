SEVERINA I IVA BALABAN NAVIJAJU ZA KONZUM: Prijateljice Todorićeve kćeri u akciji ‘Spasimo Agrokor zajedno’

Zbog svakog radnika i njegove obitelji, zbog svih hrvatskih proizvođača i svakog hrvatskog proizvoda, zbog ovih divnih žena koje su dio moje svakodnevnice,zbog svih za čije se radno mjesto moramo boriti …kupujem i dalje ću kupovati u Konzumu.❤️ #konzumSVamaKrozZivot #spasimoagrokorzajedno #konzum

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀Iva Balaban (@ivabalaban) on Apr 5, 2017 at 10:06am PDT